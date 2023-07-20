Китайцы чаще заводят собак, чем детей. В стране даже построили кафе для питомцев

Новости Китая. С животными вход воспрещен – такую надпись в этом заведении Шанхая не встретить никогда. Здесь обожают домашних питомцев. Для четвероногих есть специальное меню, игровая зона, а чтобы хозяева не скучали, для них все атрибуты привычного ресторана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники приглашают жителей Китая отметить дни рождения и другие праздники вместе со своими любимцами. Например, эта компания собралась в честь Хэнгэна. Это бордер-колли, и сегодня ему исполнился год.

Тиффани Ванг, владелица собаки:

Моя собака как ребенок. Я счастлива, когда она счастлива. Мы устроили небольшую вечеринку по случаю дня рождения и хорошо повеселились. Здесь много места для этого.