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Хакеры опубликовали маршруты кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту

20 июля 2023 09:21
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Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту, пишет РИА Новости.

«Злые русские хакеры» объявили, что это ответ на теракт, совершенный СБУ, в результате которого пострадал Крымский мост. По их расследованию, два танкера – Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, возможно, участвовали в сбросе беспилотных катеров для атаки на мост. Хакеры полагают, что для управления катерами могло быть использовано еще одно судно, находившееся с прямой видимостью Крымского моста. В результате атаки двумя беспилотниками погибли два человека, а автомобильная часть моста была повреждена.

# Международная политика

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