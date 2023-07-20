Хакеры опубликовали маршруты кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту

Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту, пишет РИА Новости.

«Злые русские хакеры» объявили, что это ответ на теракт, совершенный СБУ, в результате которого пострадал Крымский мост. По их расследованию, два танкера – Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, возможно, участвовали в сбросе беспилотных катеров для атаки на мост. Хакеры полагают, что для управления катерами могло быть использовано еще одно судно, находившееся с прямой видимостью Крымского моста. В результате атаки двумя беспилотниками погибли два человека, а автомобильная часть моста была повреждена.