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Захарова: заигрывания Канады с нацистами влияют на отношения с Россией

27 сентября 2023 10:48
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что заигрывания Оттавы с нацистами могут повлиять на российско-канадские отношения, пишет РИА Новости.

По мнению Захаровой, взаимоотношения между Москвой и Оттавой в данный момент находятся в состоянии кризиса. Причиной стала позиция властей Канады, которые замечены в пособничестве нацизму, чем предают историю собственной страны. Соответственно, учитывая это, Россия и будет выстраивать направление своей политики, рассматривая Канаду как недружественную страну, подчеркнула официальный представитель МИД.

# Международная политика # Мария Захарова

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