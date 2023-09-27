Захарова: заигрывания Канады с нацистами влияют на отношения с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что заигрывания Оттавы с нацистами могут повлиять на российско-канадские отношения, пишет РИА Новости.

По мнению Захаровой, взаимоотношения между Москвой и Оттавой в данный момент находятся в состоянии кризиса. Причиной стала позиция властей Канады, которые замечены в пособничестве нацизму, чем предают историю собственной страны. Соответственно, учитывая это, Россия и будет выстраивать направление своей политики, рассматривая Канаду как недружественную страну, подчеркнула официальный представитель МИД.