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Захарова: Киев провёл атаку на Севастополь в координации с США и Британией

27 сентября 2023 10:08
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщила, что атака Киева на Севастополь координировалась специалистами США и Великобритании, пишет РИА Новости.

22 сентября 2023 года был совершен ракетный удар по Севастополю. Пять ракет были сбиты ПВО РФ. Однако, в результате атаки пропал без вести военнослужащий, повреждено здание штаба Черноморского флота, в десятке домов выбиты стекла.

Мария Захарова подчеркивает, нет сомнений в предварительном планировании удара, для осуществления которого использовались западные средства разведки, спутниковое оборудование НАТО, самолеты-разведчики. С подачи и при тесной координации со стороны США и Великобритании Киев подобными террористическими атаками старательно пытается сместить внимание с провалов контрнаступления ВСУ, а также вызвать панику среди российского общества, чтобы внести нестабильность во внутриполитическую обстановку РФ, считает дипломат.

# Международная политика # Мария Захарова

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