Захарова: Киев провёл атаку на Севастополь в координации с США и Британией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщила, что атака Киева на Севастополь координировалась специалистами США и Великобритании, пишет РИА Новости.

22 сентября 2023 года был совершен ракетный удар по Севастополю. Пять ракет были сбиты ПВО РФ. Однако, в результате атаки пропал без вести военнослужащий, повреждено здание штаба Черноморского флота, в десятке домов выбиты стекла.

Мария Захарова подчеркивает, нет сомнений в предварительном планировании удара, для осуществления которого использовались западные средства разведки, спутниковое оборудование НАТО, самолеты-разведчики. С подачи и при тесной координации со стороны США и Великобритании Киев подобными террористическими атаками старательно пытается сместить внимание с провалов контрнаступления ВСУ, а также вызвать панику среди российского общества, чтобы внести нестабильность во внутриполитическую обстановку РФ, считает дипломат.