Парламент Болгарии хочет отдать дефектные ракеты Украине

Законопроект о передаче Киеву неисправных ракет, предназначенных для зенитно-ракетных систем С-300, разработан парламентариями Болгарии, пишет РИА Новости со ссылкой на интернет издание «Фактор».

Инициаторами проекта стали парламентские группы ПП-ДБ (партии «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария») и ГЕРБ-СДС (партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союз демократических сил), которые образуют собой коалиционное правительство.

Авторы проекты обосновывают взаимную выгоду подобного решение тем, что Болгария не имеет возможности осуществить ремонт и восстановление дефектных ракет для ЗРС С-300, не нанеся при этом ущерб жизни и здоровью личного состава. Но, как они считают, ракеты при этом могут быть полезны украинской противовоздушной обороне. Проект подписан лидерами парламентских фракций, далее планируется его рассмотрение парламентским комитетом по делам обороны, после чего проект будет вынесен в Народное собрание на пленарное обсуждение.

Впрочем, не все поддерживают подобную инициативу. Противником проекта выступает Социалистическая партия, в которой считают, что передача ракет Украине оставит незащищенным небо над Софией.