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Захарова выдвинула требования МИД России к Литве

10 апреля 2024 11:20
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Москва потребовала от Вильнюса беспристрастного расследования по факту нападения на посольство Российской Федерации в Литве, пишет РИА Новости.

Ночью с 6 на 7 апреля, а также ночью с 7 на 8 апреля неизвестными бросались бутылки, где находилась зажигательная смесь, в здание посольства Российской Федерации в столице Литвы. В результате данных действий зданию были нанесены повреждения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что произошедшее является «результатом целенаправленной политики русофобии официального Вильнюса и беспрецедентного накала антироссийской риторики».

# Международная политика # Мария Захарова

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