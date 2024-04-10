Захарова выдвинула требования МИД России к Литве

Москва потребовала от Вильнюса беспристрастного расследования по факту нападения на посольство Российской Федерации в Литве, пишет РИА Новости.

Ночью с 6 на 7 апреля, а также ночью с 7 на 8 апреля неизвестными бросались бутылки, где находилась зажигательная смесь, в здание посольства Российской Федерации в столице Литвы. В результате данных действий зданию были нанесены повреждения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что произошедшее является «результатом целенаправленной политики русофобии официального Вильнюса и беспрецедентного накала антироссийской риторики».