В 2024-м за выход Польши из ЕС высказалось на 11% поляков больше, чем в 2023-м

За то, чтобы страна осталась членом Евросоюза, высказались 53,5 % респондентов. Это на 11 % ниже, чем в 2023 году. Как отметили эксперты, причиной падения интереса к ЕС стал тот факт, что поляки почувствовали, что пребывание в Евросоюзе уже коснулось и их самих. Они начали понимать, почему стали платить за выбросы углекислого газа в виде все более высоких счетов за электроэнергию, что экологические правила ЕС снижают конкурентоспособность или вовсе убивают польское сельское хозяйство, что показали недавние масштабные протесты фермеров. И какой большой проблемой совсем скоро для них станет замена бензиновых авто на электрические. А она уже возникает из-за тех же экологических требований Брюсселя.