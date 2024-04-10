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В 2024-м за выход Польши из ЕС высказалось на 11% поляков больше, чем в 2023-м

10 апреля 2024 10:44
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Растет число поляков, которые хотят, чтобы страна вышла из ЕС. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологическим институтом. Исходя из него, можно сделать вывод – еврооптимизм жителей Польши медленно, но постоянно угасает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024-м за выход Польши из ЕС высказалось на 11% поляков больше, чем в 2023-м-1

За то, чтобы страна осталась членом Евросоюза, высказались 53,5 % респондентов. Это на 11 % ниже, чем в 2023 году. Как отметили эксперты, причиной падения интереса к ЕС стал тот факт, что поляки почувствовали, что пребывание в Евросоюзе уже коснулось и их самих. Они начали понимать, почему стали платить за выбросы углекислого газа в виде все более высоких счетов за электроэнергию, что экологические правила ЕС снижают конкурентоспособность или вовсе убивают польское сельское хозяйство, что показали недавние масштабные протесты фермеров. И какой большой проблемой совсем скоро для них станет замена бензиновых авто на электрические. А она уже возникает из-за тех же экологических требований Брюсселя.

# Социологический опрос

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