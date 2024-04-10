5 человек погибли в результате сильного пожара в многоэтажном доме в Гонконге

Пять человек погибли при сильном пожаре в многоэтажном доме в Гонконге. Более 40 доставлены в больницы, из них 10 в тяжелом состоянии. Прибывшие на место спасатели эвакуировали около 300 жильцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул рано утром в фитнес-центре, который находился на первом этаже и стал быстро распространяться по зданию. Многие люди оказались в дымовой ловушке, некоторые выпрыгивали из окон. Благодаря тому, что бригады пожарных быстро приехали на место ЧП, удалось избежать большего количества жертв. Чтобы справиться с пламенем, им понадобилось около часа, на это время было заблокировано движение в районе, который является финансовым центром Гонконга. Городские власти приказали провести тщательное расследование всех причин и обстоятельств трагедии.