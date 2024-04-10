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Киев в ЕС – обман. Стали известны истинные планы Франции по Украине

10 апреля 2024 11:07
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Власти Франции хотят воспользоваться Украиной, чтобы добиться определенных договоренностей с Россией. Об этом пишет французское издание L’Express, ссылаясь на некие источники в правительстве страны, передает ТАСС.

По информации собеседника издания, французские политики вовсе не ждут украинцев в составе Европейского союза, так как принятие этой страны в сообщество может вовсе разрушить ЕС.

Однако Париж намерен шантажировать Москву, заявляя о «готовности» вступления Киева в «европейскую семью», чтобы тем самым оказать давление на Кремль.

«Украине не место в ЕС, иначе мы повторяем ошибку с Турцией. Это приведет ЕС к краху. Интеграция крупнейшего производителя дешевого зерна в европейское сообщество – безумие», – отмечает анонимный источник французского издания.

# Международная политика # Новости Франции

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