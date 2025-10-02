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Лидерам стран ЕС мало что удалось согласовать на саммите в Копенгагене

02 октября 2025 10:53
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Европейцы оказались в тупике. Лидеры стран ЕС на неформальном саммите в Копенгагене планировали разработать варианты защиты от дронов. Однако разговоры заняли вдвое больше запланированного времени и ни к чему не привели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидерам стран ЕС мало что удалось согласовать на саммите в Копенгагене-2

В центре внимания также были вопросы военной и финансовой поддержки Киева, усиление безопасности Европы, а также давления на Россию. Кроме того, прозвучала инициатива – отказаться от единогласного голосования, чтобы облегчить вступление Украины и Молдовы в ЕС. Венгрия этот вариант заблокировала и призвала продолжить финансирование Киева. Так разговорами и ограничились. Конкретных решений не было принято. Как и по вопросу создания «стены дронов». В конце было озвучено: к рассмотрению этих тем власти ЕС вернутся чуть позже. 

# Европейский союз

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