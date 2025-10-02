В Германии отсутствует полноценная система по противодействию дронам

При этом, в ведомстве отметили: военные не имеют права сбивать дроны над населенными пунктами из-за риска для жизни жителей. Отметим, в последние дни в Германии, как и по всей Европе, зафиксированы многочисленные полеты беспилотников над стратегическими объектами. Дроны были замечены вблизи военно-морской верфи в Киле, у нефтеперерабатывающего завода в Хайде, а также нескольких промпредприятий. Немецкие власти в спешном порядке пытаются воссоздать систему ПВО, которую расформировали в 2010 году. Однако, по оценкам экспертов, на это уйдет не один год. Поддержку уже начали оказывать союзники по НАТО.