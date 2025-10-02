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Ушел из жизни главред газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов

02 октября 2025 10:51
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Ушел из жизни главред газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов-0

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, возглавлявший издание с 2011 года, скончался в возрасте 74 лет. Об этом пишет ТАСС.

Он был заслуженным работником культуры РФ, награжден Орденом Дружбы и Орденом «Знак Почета», а также получил ряд профессиональных наград.

Президент России вручил ему почетную грамоту за вклад в развитие средств массовой информации. Сотрудники газеты выразили свои соболезнования его семье и друзьям, назвав его кончину невосполнимой потерей.

Фото: pixabay

# Некролог

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