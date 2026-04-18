Официальный представитель МИД России выступила с призывом прилагать усилия в направлении сохранения исторической памяти, пишет ТАСС.

В ходе рассуждения о заявлениях Киева, направленных на искажение исторической памяти событий Второй мировой войны, Захарова отметила, что «в семье не без урода».

Дипломат указала, что подобные тенденции в 1980–1990-е годы присутствовали также среди молодежи в РФ. Для некоторых молодых людей 20-30 лет в тот период было нормой, находясь с фронтовиками за одним столом, непринужденно вести рассуждения о том, что «якобы, вот, неплохо было бы, чтобы все-таки Третий рейх тогда, как они считали, распространил бы свое влияние, как это и было запланировано по плану «Ост», на Восток». При этом они не учли, что план «Ост» подразумевал не столько завоевание территории, сколько ее «очищение» от местного населения. Для славянского населения предписывалась роль обслуживания либо быть уничтоженными.

Также Захарова напомнила о распространении на территории РФ книг «как бы Суворова, на самом деле лже-Суворова, Резуна», предателя, завербованного в Швейцарии, и переброшенного в Англию. Он занимался написанием пасквилей, исторических фейков, и эти книги в конце 1980-х – начале 1990-х привозились в Россию – их распространение велось под видом некой исторической литературы, пояснила дипломат.

Захарова отметила необходимость в первую очередь стремиться самим расширять познания в истории и уважать героев.

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