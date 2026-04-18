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Иран уверен, что на Ближнем Востоке создана почва для установления прочного регионального мира

18 апреля 2026 07:59
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Иранские чиновники уверены, что на Ближнем Востоке создана почва для всеобъемлющих усилий по установлению прочного регионального мира. Накануне глава США Дональд Трамп заявил, что достижение договоренностей между Вашингтоном и Тегераном возможно в течение ближайших дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран уверен, что на Ближнем Востоке создана почва для установления прочного регионального мира-2

Напомним, первый раунд переговоров США и Ирана прошел 11 апреля в Исламабаде, сторонам не удалось прийти к согласию из-за ряда разногласий. Второй этап диалога, по данным Трампа, может состояться там же 19 апреля. Американский лидер утверждает, что Тегеран якобы принял все условия Вашингтона, в том числе прекратить обогащение урана на 20 лет. Однако в иранской столице твердо стоят на своем и заявили, что Исламская Республика не откажется от ядерной программы.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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