Иран уверен, что на Ближнем Востоке создана почва для установления прочного регионального мира

Иранские чиновники уверены, что на Ближнем Востоке создана почва для всеобъемлющих усилий по установлению прочного регионального мира. Накануне глава США Дональд Трамп заявил, что достижение договоренностей между Вашингтоном и Тегераном возможно в течение ближайших дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, первый раунд переговоров США и Ирана прошел 11 апреля в Исламабаде, сторонам не удалось прийти к согласию из-за ряда разногласий. Второй этап диалога, по данным Трампа, может состояться там же 19 апреля. Американский лидер утверждает, что Тегеран якобы принял все условия Вашингтона, в том числе прекратить обогащение урана на 20 лет. Однако в иранской столице твердо стоят на своем и заявили, что Исламская Республика не откажется от ядерной программы.