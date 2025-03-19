Захарова прокомментировала слова Зеленского о том, что «Украина не салат»

Официальный представитель МИД России отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не является салатом или компотом, вследствие чего не может присутствовать в меню в ходе переговоров между РФ и США, пишет ТАСС.

Захарова отметила, что лжи в словах украинского лидера в упомянутый раз не было. Однако она также добавила, что Киевский режим – «то, во что содержимое меню превращается после переваривания».