Макрон рассказал, когда Париж разместит ядерное оружие на границе с ФРГ

В Великобритании сокращают государственные расходы на социальное обеспечение

В Министерстве труда заявили о необходимости «заставить Великобританию работать». И хотя основными претендентами на пособие являются люди трудоспособного возраста, в эту ловушку попадет и большинство молодежи.