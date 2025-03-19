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Макрон рассказал, когда Париж разместит ядерное оружие на границе с ФРГ

19 марта 2025 07:04
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По заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, на территории авиабазы Люксей-сен-Совер в 2035 году будут размещены истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками, пишет РИА Новости.

Макрон рассказал, когда Париж разместит ядерное оружие на границе с ФРГ-1

Фото: Pinterest

Макрон считает, что ЕС необходимо продолжить размещение ядерного оружия ради избежания военных столкновений.

На телеканале France 3 сообщалось, что Парижем могут быть размещены на указанной авиабазе порядка 40 истребителей, призванных заменить самолеты Mirage 2000.

# Международная политика # Эмманюэль Макрон

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