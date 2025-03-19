В результате масштабных наводнений в Испании погиб один человек

Один человек погиб, двое пропали без вести из-за масштабных наводнений на юге Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогоду принес шторм Лоуренс, который сопровождался сильным ветром скоростью до 90 километров в час. В некоторых районах за короткое время выпало до 60 миллиметров осадков, что вызвало разлив рек. В Андалусии прекращены занятия в школах, остановлено железнодорожное сообщение, закрыты более 30 автодорог. Частично разрушено почти 400 домов, эвакуированы свыше 100 местных жителей.