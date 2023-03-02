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Захарова: посол ФРГ уходит от ответа о подрыве «Северного потока»

02 марта 2023 06:48
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Представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации  раскритиковала посла ФРГ в Москве Гезу Андреаса фон Гайра, обвинив его в намеренном молчании о чрезвычайном происшествии на «Северных потоках».

Захарова: посол ФРГ уходит от ответа о подрыве «Северного потока» -1

В недавнем интервью дипломат обозначил, что не дает комментариев по поводу произошедшего, потому что расследование еще не завершено, пишет РИА Новости. Захарова напомнила о ситуации с Навальным, отметив, что посол оперативно предоставил общественности доказательства и обвинения. Но по вопросу виновных в ЧП на «Северных потоках» – тишина, отметила представитель российского МИД.

Захарова дополнила, что дипломат умалчивает и тот факт, что Российскую Федерацию от расследования отстранили. Уход посла от ответов имеет умысел – избежать неудобных вопросов о том, что очевидно, подытожила она. 

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# Международная политика # Мария Захарова # Геза Андреас фон Гайр # Алексей Навальный

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