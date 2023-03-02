Захарова: посол ФРГ уходит от ответа о подрыве «Северного потока»

Представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации раскритиковала посла ФРГ в Москве Гезу Андреаса фон Гайра, обвинив его в намеренном молчании о чрезвычайном происшествии на «Северных потоках».

В недавнем интервью дипломат обозначил, что не дает комментариев по поводу произошедшего, потому что расследование еще не завершено, пишет РИА Новости. Захарова напомнила о ситуации с Навальным, отметив, что посол оперативно предоставил общественности доказательства и обвинения. Но по вопросу виновных в ЧП на «Северных потоках» – тишина, отметила представитель российского МИД.

Захарова дополнила, что дипломат умалчивает и тот факт, что Российскую Федерацию от расследования отстранили. Уход посла от ответов имеет умысел – избежать неудобных вопросов о том, что очевидно, подытожила она.