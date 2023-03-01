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Беларусь в ООН раскритиковала работу Совета по правам человека

01 марта 2023 20:12
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Не просто отсутствие сотрудничества, а антагонизм точек зрения. Юрий Амбразевич раскритиковал работу Совета по правам человека в рамках выступления в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь в ООН раскритиковала работу Совета по правам человека-1

Заместитель министра иностранных дел Беларуси напомнил, для чего изначально создавался СПЧ, и усомнился в том, что этим же целям совет служит сегодня. Юрий Амбразевич также отметил настойчивость ряда стран, которые навязывают свои взгляды на иерархию прав человека, что в конечном итоге и служит поводом для конфликтов. Замминистра внешнеполитического ведомства подчеркнул, что якобы единственное верное видение прав человека, которое так стремятся продвинуть некоторые государства, по сути, глубоко конфликтно и приводит лишь к разъединению участников, а не сотрудничеству. В частности решения Совета становятся предлогом для экономических ограничений в отношении государств, объявленных нарушителями.

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# ООН # Юрий Амбразевич # Фотофакт

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