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Жители Израиля вышли на митинги против судебной реформы

01 марта 2023 20:21
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Новости Израиля. Убийство демократии: так жители Израиля высказываются о судебной реформе премьер-министра страны. Активисты не оставляют попыток противостоять политике Биньямина Нетаньяху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Израиля вышли на митинги против судебной реформы-1

Доверие к нему подорвано. Жители считают, что реформа это лишь способ избежать наказания для Нетаньяху. Действующему премьеру выдвинуты обвинения в коррупции, которые он всячески отрицает. Де-факто судебная реформа лишает местные суды независимости, предоставляя всю власть правительству, считают демонстранты. Тысячи протестующих 1 марта прошли по главным улицам Тель-Авива. Демонстранты несли израильские флаги, транспаранты, били в барабаны и пели песни. Однако завершить митинг миром не получилось. Полиция разогнала протестующих водометами и светошумовыми гранатами. 39 человек задержаны.

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# Акции протеста # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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