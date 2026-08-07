Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления президента Польши Кароля Навроцкого в адрес России в ходе его встречи со своими сторонниками.

«Где бьют москаля, там Польша помогает», – с такими словами выступил польский лидер.

Дипломат акцентировала внимание, что Навроцкий часто применяет язык ненависти. И для польской элиты слово «москаль» при разговоре о русских становится нормой.

«Очередной выпад (припадок?) варшавского руководства» вызван историческими комплексами и бессильной злобой от понимания, что современная Польша в ее актуальных границах является заслугой ненавистного ему СССР и лично Иосифа Сталина, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Фото: Pinterest