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В Таиланде семь человек погибли при стрельбе в школе

07 августа 2026 08:06
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Как минимум семь человек погибли, еще около 20 получили ранения при стрельбе в школе в Таиланде. Огонь открыл один из учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде семь человек погибли при стрельбе в школе-2

В здании сразу началась паника: дети и преподаватели пытались укрыться от нападавшего. Прибывший на место ЧП спецназ оцепил район и провел экстренную эвакуацию учащихся и персонала. Сам злоумышленник забаррикадировался в одном из классов. Позже полицейские заявили, что стрелок мертв – предположительно, он покончил с собой. Мотивы подростка пока неизвестны. Сейчас врачи борются за жизни раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

# Новости Таиланда

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