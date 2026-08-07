В Таиланде семь человек погибли при стрельбе в школе

Как минимум семь человек погибли, еще около 20 получили ранения при стрельбе в школе в Таиланде. Огонь открыл один из учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В здании сразу началась паника: дети и преподаватели пытались укрыться от нападавшего. Прибывший на место ЧП спецназ оцепил район и провел экстренную эвакуацию учащихся и персонала. Сам злоумышленник забаррикадировался в одном из классов. Позже полицейские заявили, что стрелок мертв – предположительно, он покончил с собой. Мотивы подростка пока неизвестны. Сейчас врачи борются за жизни раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.