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Пекин объявлен Всемирной столицей архитектуры на 2029 год

07 августа 2026 07:33
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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры совместно с Международным союзом архитекторов объявила Пекин Всемирной столицей архитектуры 2029 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пекин объявлен Всемирной столицей архитектуры на 2029 год -2

Выбор китайской столицы обусловлен ее «исключительной способностью объединять одно из богатейших архитектурных наследий мира с дальновидным подходом к устойчивому городскому развитию». Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль‑Энани отметил, что достижения Пекина станут источником вдохновения для нового мирового диалога в области архитектуры и градостроительства. Статус Всемирной столицы архитектуры присваивается раз в три года городу, принимающему Всемирный конгресс Международного союза архитекторов. В 2029 году площадкой для встречи станет как раз Пекин. 

# Китай # ООН

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