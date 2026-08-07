Земельная реформа стала причиной беспорядков в Аргентине. Десятки тысяч человек по всей стране вышли на улицы, протестуя против спорного законопроекта. Документ облегчает покупку земель иностранцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение властей вызвало жесткое сопротивление профсоюзов и общественных организаций. Они обвиняют правительство в попытке продать национальный суверенитет. Одна из самых масштабных акций протеста прошла в Буэнос‑Айресе.

Леонор Крус, лидер аргентинской рабочей федерации:

Сегодня мы здесь, потому что правительство и сопровождающие его предатели намерены отдать нашу страну, продать нашу страну. Этим законом они хотят, чтобы Аргентина перестала принадлежать аргентинцам. Они хотят, чтобы любое государство или любой человек могли приехать в Аргентину и купить землю. И когда мы говорим «купить землю», мы имеем в виду купить наши ресурсы, воду, наши холмы – все, абсолютно все.

Многотысячные колонны демонстрантов направились к парламенту, чтобы призвать депутатов отменить скандальную реформу, однако на пути их встретили усиленные наряды полиции. Для разгона протестующих стражи порядка применили водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.