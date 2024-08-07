Прямой эфир

Захарова об атаке ВС Украины в Курской области: речь идёт об очередном теракте

07 августа 2024 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В МИД России назвали атаку ВС Украины на Курскую область терактом, направленным на мирное население, пишет РИА Новости.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, попытка прорыва 6 августа украинских Вооруженных сил в Курскую область – террористический акт. «Речь идет об очередном террористическом акте», направленном против мирных граждан, подчеркнула Захарова.

Также представитель МИД РФ отметила, что правоохранительными органами РФ будут собраны доказательства и дана оценка.

# Международная политика # Мария Захарова

Другие новости рубрики

Все новости
Полиция разогнала палаточный городок мигрантов в Париже
07 августа 2024 07:48

Полиция разогнала палаточный городок мигрантов в Париже

Экоактивисты облили краской особняк, принадлежащий Месси
07 августа 2024 07:42

Экоактивисты облили краской особняк, принадлежащий Месси

Не менее 4 человек погибли в США из-за урагана
07 августа 2024 07:31

Не менее 4 человек погибли в США из-за урагана