Захарова об атаке ВС Украины в Курской области: речь идёт об очередном теракте

В МИД России назвали атаку ВС Украины на Курскую область терактом, направленным на мирное население, пишет РИА Новости.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, попытка прорыва 6 августа украинских Вооруженных сил в Курскую область – террористический акт. «Речь идет об очередном террористическом акте», направленном против мирных граждан, подчеркнула Захарова.

Также представитель МИД РФ отметила, что правоохранительными органами РФ будут собраны доказательства и дана оценка.