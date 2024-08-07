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Полиция разогнала палаточный городок мигрантов в Париже

07 августа 2024 07:48
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Полиция разогнала временный городок мигрантов в центре Парижа. Палатки, не разбирая, переносили и скидывали в кучу, которую потом отправили в грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция разогнала палаточный городок мигрантов в Париже-1

Мигранты не оказывали сопротивления. Бездомные, которых власти столицы пытались выгнать из города на время Олимпийских игр, пытались обустроить временное жилище на площади Бастилии, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Французские чиновники их старательно прячут от глаз общественности. Процесс переселения усилился с апреля прошлого года.

Незадолго до начала Олимпиады власти ликвидировали один из последних лагерей мигрантов в рамках социальной чистки перед прибытием гостей соревнований. Людей сажали в автобусы и отвозили подальше от столицы. По официальным данным, речь идет о более чем 5 тысячах человек.

# Международная политика # Новости Франции

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