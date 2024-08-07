Полиция разогнала палаточный городок мигрантов в Париже

Полиция разогнала временный городок мигрантов в центре Парижа. Палатки, не разбирая, переносили и скидывали в кучу, которую потом отправили в грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мигранты не оказывали сопротивления. Бездомные, которых власти столицы пытались выгнать из города на время Олимпийских игр, пытались обустроить временное жилище на площади Бастилии, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Французские чиновники их старательно прячут от глаз общественности. Процесс переселения усилился с апреля прошлого года.

Незадолго до начала Олимпиады власти ликвидировали один из последних лагерей мигрантов в рамках социальной чистки перед прибытием гостей соревнований. Людей сажали в автобусы и отвозили подальше от столицы. По официальным данным, речь идет о более чем 5 тысячах человек.