Не менее 4 человек погибли в США из-за урагана

По меньшей мере 4 человека погибли в США из-за урагана «Дебби». В результате разгула стихии более 150 тысяч жителей Флориды и Джорджии остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По меньшей мере 4 человека погибли в США из-за урагана «Дебби». В результате разгула стихии более 150 тысяч жителей Флориды и Джорджии остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Буря уже немного утихла и продвигается в сторону Южной Каролины. Синоптики прогнозируют, что ослабленный ураган превратится в тропический шторм и принесет на побережье Штатов проливные дожди и наводнения.