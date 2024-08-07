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Не менее 4 человек погибли в США из-за урагана

07 августа 2024 07:31
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По меньшей мере 4 человека погибли в США из-за урагана «Дебби». В результате разгула стихии более 150 тысяч жителей Флориды и Джорджии остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 4 человек погибли в США из-за урагана-1

Буря уже немного утихла и продвигается в сторону Южной Каролины. Синоптики прогнозируют, что ослабленный ураган превратится в тропический шторм и принесет на побережье Штатов проливные дожди и наводнения.

# Природные катаклизмы # Новости США

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