Экоактивисты облили краской особняк, принадлежащий Месси

Экоактивисты из Испании выразили протест политике властей в отношении климатического кризиса, облив краской виллу аргентинского футболиста Лионеля Месси, пишет РИА Новости.

Участники данной акции являются членами движения Futuro Vegetal. В соцсети X представители организации написали, что приняли решение облить краской «незаконный особняк Месси на Ибице», потому что он является нелегальной постройкой, которая была приобретена футболистом за 11 миллионов евро. «В это время только на Балеарских островах от двух до четырех человек погибли в результате аномальной жары», – уточнили в организации.