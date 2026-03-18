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ООН: из-за конфликта на Ближнем Востоке число голодающих увеличится на 45 млн человек

18 марта 2026 07:21
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Во Всемирной продовольственной программе ООН предупредили: если боевые действия в Иране затянутся до лета, число людей, испытывающих острый голод, может вырасти еще на 45 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: из-за конфликта на Ближнем Востоке число голодающих увеличится на 45 млн человек-2

Сейчас этот показатель уже достиг рекордных 319 миллионов человек. Рост цен на продукты, нефть и транспорт особенно тяжело бьет по наиболее уязвимым регионам. Перебои с поставками осложняют доставку гуманитарной помощи, а расходы на логистику выросли почти в пять раз. Ситуация усугубляется сокращением финансирования: многие страны перенаправляют средства на нужды обороны, оставляя проблему голодающих без должного внимания.

# ООН # Конфликт на Ближнем Востоке

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