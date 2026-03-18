ООН: из-за конфликта на Ближнем Востоке число голодающих увеличится на 45 млн человек

Во Всемирной продовольственной программе ООН предупредили: если боевые действия в Иране затянутся до лета, число людей, испытывающих острый голод, может вырасти еще на 45 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас этот показатель уже достиг рекордных 319 миллионов человек. Рост цен на продукты, нефть и транспорт особенно тяжело бьет по наиболее уязвимым регионам. Перебои с поставками осложняют доставку гуманитарной помощи, а расходы на логистику выросли почти в пять раз. Ситуация усугубляется сокращением финансирования: многие страны перенаправляют средства на нужды обороны, оставляя проблему голодающих без должного внимания.