США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Газе

Соединенные Штаты в шестой раз наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все остальные страны проголосовали за. Документ требовал немедленного освобождения заложников и снятия ограничений на гуманитарную помощь.

Вашингтон объяснил свое несогласие с данными инициативами тем, что в резолюции недостаточно осуждается ХАМАС и не признается право Израиля на самооборону. США считают, что подобные требования дадут большие полномочия боевикам в Палестине. Решение Штатов вызвало критику со стороны многих стран. Такой шаг лишь подчеркивает изоляцию Вашингтона и Израиля на мировой арене.

Мансур Рияд, посол Палестины в ООН:

Младенцы умирают от голода, снайперы стреляют детям в голову, массово убивают мирных жителей, семьи снова и снова вынуждены покидать свои дома. Этот проект резолюции представляет собой минимум, который диктуют гуманность, законность и мораль. Крайне прискорбно и болезненно, что он был заблокирован, что лишает Совет Безопасности возможности играть свою законную роль перед лицом этих зверств.

На прошлой неделе Генеральная ассамблея ООН большинством голосов поддержала решение израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств. Тем временем, израильские войска в прошлый вторник начали агрессивную фазу наземного наступления на город Газа, вновь отодвинув перспективу прекращения огня на неопределенный срок.