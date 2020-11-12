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Задержаны оппозиционеры и должностные лица. В Ереване продолжаются массовые протесты

12 ноября 2020 21:26
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Новости Армении. Третий день массовых протестов в Ереване завершился разгоном и задержаниями. Под арестом более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требуя отставки премьер-министра и проведения внеочередной сессии парламента, несколько тысяч жителей устроили митинг на площади Свободы, возле театра оперы и здания Службы нацбезопасности.

Задержаны оппозиционеры и должностные лица. В Ереване продолжаются массовые протесты-1

Причиной всеобщего недовольства стало соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, согласно которому Армения и Азербайджан должны прекратить боевые действия и остановиться на занятых позициях.

Задержаны оппозиционеры и должностные лица. В Ереване продолжаются массовые протесты-4

Многие восприняли этот документ как проигрыш в войне и вышли выражать свой гнев на улицы. Среди задержанных 10 оппозиционеров и должностных лиц. За организацию и проведение митингов с нарушением закона им грозит тюремный срок.

Задержаны оппозиционеры и должностные лица. В Ереване продолжаются массовые протесты-7

Похоже, митингующие настроены серьёзно и не намерены прекращать протесты до тех пор, пока премьер Никол Пашинян не уйдёт в отставку и, что более важно, не будет отменено соглашение о перемирии в Карабахе.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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