Задержаны оппозиционеры и должностные лица. В Ереване продолжаются массовые протесты
Новости Армении. Третий день массовых протестов в Ереване завершился разгоном и задержаниями. Под арестом более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Требуя отставки премьер-министра и проведения внеочередной сессии парламента, несколько тысяч жителей устроили митинг на площади Свободы, возле театра оперы и здания Службы нацбезопасности.
Причиной всеобщего недовольства стало соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, согласно которому Армения и Азербайджан должны прекратить боевые действия и остановиться на занятых позициях.
Многие восприняли этот документ как проигрыш в войне и вышли выражать свой гнев на улицы. Среди задержанных 10 оппозиционеров и должностных лиц. За организацию и проведение митингов с нарушением закона им грозит тюремный срок.
Похоже, митингующие настроены серьёзно и не намерены прекращать протесты до тех пор, пока премьер Никол Пашинян не уйдёт в отставку и, что более важно, не будет отменено соглашение о перемирии в Карабахе.