Задержаны оппозиционеры и должностные лица. В Ереване продолжаются массовые протесты

Новости Армении. Третий день массовых протестов в Ереване завершился разгоном и задержаниями. Под арестом более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требуя отставки премьер-министра и проведения внеочередной сессии парламента, несколько тысяч жителей устроили митинг на площади Свободы, возле театра оперы и здания Службы нацбезопасности.