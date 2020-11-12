В Британии медсестру обвиняют в убийстве восьми новорождённых

Новости Великобритании. Полиция британского графства Чешир предъявила обвинения в убийстве 8 новорожденных и покушении на жизнь еще 10 младенцев медсестре местной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Полиция британского графства Чешир предъявила обвинения в убийстве 8 новорожденных и покушении на жизнь еще 10 младенцев медсестре местной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
30-летняя подозреваемая работала в неонатальном отделении. Несколько дней назад женщину задержали по делу о расследовании целого ряда детских смертей и несчастных случаев в медучреждении с 2015 по 2016 год.
Полицию привлекли из-за подозрительно высоких показателей смертности. Кроме того, врачи, которые помогали следствию, обнаружили на телах умерших нехарактерные травмы.
12 ноября предполагаемая злоумышленница предстанет перед судом.