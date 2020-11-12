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В Британии медсестру обвиняют в убийстве восьми новорождённых

12 ноября 2020 16:49
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Новости Великобритании. Полиция британского графства Чешир предъявила обвинения в убийстве 8 новорожденных и покушении на жизнь еще 10 младенцев медсестре местной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии медсестру обвиняют в убийстве восьми новорождённых-1

30-летняя подозреваемая работала в неонатальном отделении. Несколько дней назад женщину задержали по делу о расследовании целого ряда детских смертей и несчастных случаев в медучреждении с 2015 по 2016 год.

В Британии медсестру обвиняют в убийстве восьми новорождённых-4

Полицию привлекли из-за подозрительно высоких показателей смертности. Кроме того, врачи, которые помогали следствию, обнаружили на телах умерших нехарактерные травмы.

12 ноября предполагаемая злоумышленница предстанет перед судом.

# Убийство # Фотофакт

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