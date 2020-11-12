В мире боле 52 миллионов человек заболели коронавирусом. Половина всех случаев приходится на 5 стран

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 52 миллиона. При этом более половины всех случаев заболевания приходится на пять стран: США, Индия, Бразилия, Франция и Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложная эпидемиологическая обстановка вынуждает государства ужесточать карантинные ограничения. В Греции продлили комендантский час. С 21:00 до 05:00 жители могут выходить из дома только по уважительной причине: на работу, за медицинской помощью или для прогулок с домашними животными.