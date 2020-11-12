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Пиротехника, дубинки и электрошокеры. В Варшаве марш независимости закончился столкновениями с полицией

12 ноября 2020 20:08
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Новости Польши. Массовыми беспорядками и столкновениями с полицией завершился марш независимости в Варшаве. Более 300 человек задержаны, как минимум 35 правоохранителей получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пиротехника, дубинки и электрошокеры. В Варшаве марш независимости закончился столкновениями с полицией -1

Многочисленный марш был приурочен к 102-й годовщине независимости Польши. Из-за пандемии торжественные мероприятия по случаю праздника были отменены. Тем не менее, жителей это не остановило. Несколько тысяч человек – автомобилисты, байкеры и велосипедисты – перекрыли дороги и устроили настоящий погром в городе.

Пиротехника, дубинки и электрошокеры. В Варшаве марш независимости закончился столкновениями с полицией -4

Демонстранты взрывали петарды и забрасывали файеры на балконы жилых домов. В результате загорелась одна из квартир в центре города. Все призывы правоохранителей разойтись остались неуслышанными. Начались столкновения.

В Варшаве на Марше независимости задержаны более 300 человек

Участники марша забросали стражей порядка камнями и бутылками. Те в свою очередь, не церемонясь, применяли жёсткую силу. В ход пошли слезоточивый и перцовый газ, резиновые пули и гладкоствольное оружие.

Пиротехника, дубинки и электрошокеры. В Варшаве марш независимости закончился столкновениями с полицией -7

Демонстранты пришли на праздник также подготовленными: у многих изъяли пиротехнику, телескопические дубинки, электрошокеры и оружие. Почти всем участникам акции выписали штрафы. Часть из них задержали за оскорбления представителей власти, хранение наркотиков, кражи и участие в несанкционированном собрании.

Пиротехника, дубинки и электрошокеры. В Варшаве марш независимости закончился столкновениями с полицией -10

Напомним, не так давно в Польше жители бастовали против закона о запрете абортов. Не согласны поляки и с методами борьбы властей с пандемией. Возмущение жителей перерастает в уличные беспорядки.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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