В Японии уничтожат 330 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

Новости Японии. В Японии зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. В Японии зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы вирус не распространился, на птицефабрике в префектуре Кагава на юго-западе страны будут уничтожены 330 тысяч кур. Власти попросили силы самообороны Японии прислать к ним группу людей, которые будут осуществлять ликвидацию птиц.
Премьер-министр страны призвал торговцев мясом быть бдительными. Министерствам поручено собрать данные и принять необходимые меры для предотвращения эпидемии.