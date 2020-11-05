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В Японии уничтожат 330 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

05 ноября 2020 12:41
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Новости Японии. В Японии зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии уничтожат 330 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа-1

Чтобы вирус не распространился, на птицефабрике в префектуре Кагава на юго-западе страны будут уничтожены 330 тысяч кур. Власти попросили силы самообороны Японии прислать к ним группу людей, которые будут осуществлять ликвидацию птиц.

В Японии уничтожат 330 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа-4

Премьер-министр страны призвал торговцев мясом быть бдительными. Министерствам поручено собрать данные и принять необходимые меры для предотвращения эпидемии.  

# Птичий грипп # Фотофакт

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