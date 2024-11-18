Футбол. Лига наций. Франция сыграла с Италией

Французы переиграли итальянцев в матче Лиги наций УЕФА, пишет ТАСС.

Схватка состоялась на миланском стадионе «Сан-Сиро». Удача в этот раз была на стороне «трехцветных» – 3:1.

Среди французов мячи забил Адриен Рабьо (на 2-й и 65-й минутах). А в ходе 33-й минуты матча голом в свои ворота отличился голкипер «лазурной команды» Гульельмо Викарио. Среди игроков Италии смог отправить мяч в ворота противника Андреа Камбьязо (на 35-й минуте).

Сборная Франции с 13 очками расположилась на 1 месте, итальянцы с тем же результатом – на 2 месте группы 2 лиги A.