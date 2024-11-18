Figaro удалила информацию о разрешении Франции наносить удары по РФ

Издание Le Figaro, написавшее ранее, что Франция и Великобритания дали Киеву разрешение атаковать территории РФ, используя их дальнобойные ракеты, убрало информацию об этом из материала, опубликованного на их интернет-сайте, пишет РИА Новости.

Изначально текст гласил: «Французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары вглубь территории России, используя их ракеты SCALP/Storm Shadow». Когда в газете обновили новость, то осталась лишь информация The New York Times и информагентства France-Presse касательно решения президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американское дальнобойное оружие для ударов в глубь территории Российской Федерации.