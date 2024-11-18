Прямой эфир

Figaro удалила информацию о разрешении Франции наносить удары по РФ

18 ноября 2024 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Издание Le Figaro, написавшее ранее, что Франция и Великобритания дали Киеву разрешение атаковать территории РФ, используя их дальнобойные ракеты, убрало информацию об этом из материала, опубликованного на их интернет-сайте, пишет РИА Новости.

Изначально текст гласил: «Французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары вглубь территории России, используя их ракеты SCALP/Storm Shadow». Когда в газете обновили новость, то осталась лишь информация The New York Times и информагентства France-Presse касательно решения президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американское дальнобойное оружие для ударов в глубь территории Российской Федерации.

 

# Международная политика # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
Кремль: разрешение Киеву бить ATACMS по РФ станет новым витком напряженности
18 ноября 2024 13:42

Кремль: разрешение Киеву бить ATACMS по РФ станет новым витком напряженности

Футбол. Лига наций. Франция сыграла с Италией
18 ноября 2024 13:03

Футбол. Лига наций. Франция сыграла с Италией

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 59 украинских БПЛА над пятью российскими регионами
18 ноября 2024 12:35

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 59 украинских БПЛА над пятью российскими регионами