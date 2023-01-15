Забывчивый человек. Что грозит Байдену за найденные в гараже секретные документы?

Новости США. В личном кабинете Джо Байдена и его гараже нашли секретные документы. В свое оправдание президент сказал, что это был запертый гараж, и что это не то же самое, что хранить документы на улице. Материалы относятся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Обамы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это данные разведки и материалы совещаний по Украине, Ирану и Великобритании, всего около 20 документов. Правда, сам Байден подчеркивает, что ему неизвестно содержание бумаг, с намеком, что их могли подбросить.

Ольга Коршун, СТВ:

Тем не менее в заявлении Белого дома сообщается, что документы с грифом «совершенно секретно» найдены в автомобильном гараже и в соседнем хозяйственном помещении, и все это рядом с автомобилем президента США – «Шевроле Корвет». Надо сказать, что это любимая машина Байдена, которой он владеет больше 60 лет, и вряд ли в гараж могли попасть случайные люди. Кто знает, может, американский президент заворачивал в секретные бумаги какие-нибудь детали. Ну, всякое бывает.

Факт утечки был обнаружен еще до выборов в парламент, но слили его только сейчас. Это неудивительно. Администрация Байдена контролирует силовые структуры и Минюст, а проверку против него будет проводить Конгресс. Но лидеру США это мало чем грозит. Можно вспомнить, как Хилари Клинтон во время визита в Россию вообще оставила папку с секретными документами в номере отеля. Такие бумаги, в принципе, нельзя выносить из правительственных зданий, они не могут находиться ни дома, ни в отеле, ни в гараже. Причем скандалы на этой почве возникают в США постоянно, в том числе они были и у Трампа, то есть имеет место системная проблема с обращением секретных бумаг, и этим мало кого удивишь.

Ольга Коршун:

По итогу Байдену могут объявить импичмент, но поскольку демократы контролируют верхнюю палату парламента, из этого ничего не выйдет. На выборах 2024 года это тоже можно как-то использовать, но у Байдена и так имидж, мягко говоря, забывчивого человека. Он путает в своих выступлениях не только названия государств и фамилии подчиненных, но даже своих внуков и сыновей. Что тут хотеть от каких-то документов.