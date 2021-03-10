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Заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 2%. Система здравоохранения ряда государств на грани

10 марта 2021 09:25
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Новости мира. Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за минувшую неделю на 2 %, а количество летальных исходов уменьшилось на 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее заметный рост зараженных зафиксирован в Африке и Восточном Средиземноморье.

Заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 2%. Система здравоохранения ряда государств на грани-1

Сложная эпидобстановка сохраняется также в Европе. В рамках борьбы с пандемией страны вводят все новые карантинные меры. Система здравоохранения ряда государств на грани коллапса.

Заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 2%. Система здравоохранения ряда государств на грани-4

Не справляются с наплывом пациентов больницы Эстонии. Ситуацию в стране называют критической. Работают на износ и медики в Бразилии. В отделениях интенсивной терапии для больных коронавирусом занято свыше 80 % коек.

Заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 2%. Система здравоохранения ряда государств на грани-7

В Милане между тем более 3000 человек ежедневно выстраиваются в очередь за бесплатной едой. Пандемия нанесла серьезный удар по благосостоянию граждан, а многих и вовсе оставила без работы и средств к существованию.

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# Коронавирус # Фотофакт

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