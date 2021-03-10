Заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 2%. Система здравоохранения ряда государств на грани

Новости мира. Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за минувшую неделю на 2 %, а количество летальных исходов уменьшилось на 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее заметный рост зараженных зафиксирован в Африке и Восточном Средиземноморье.
Сложная эпидобстановка сохраняется также в Европе. В рамках борьбы с пандемией страны вводят все новые карантинные меры. Система здравоохранения ряда государств на грани коллапса.
Не справляются с наплывом пациентов больницы Эстонии. Ситуацию в стране называют критической. Работают на износ и медики в Бразилии. В отделениях интенсивной терапии для больных коронавирусом занято свыше 80 % коек.