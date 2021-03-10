Прямой эфир

В Греции жёстко разогнали протестующих. Они поджигали мусорные баки и бросали в правоохранителей камни

10 марта 2021 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. В Афинах массовая акция протеста завершилась жестким разгоном со стороны силовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 5 тысяч человек вышли на улицы, выступая против полицейского произвола.

Поводом для митинга стал инцидент с избиением молодого человека. В минувшие выходные правоохранители якобы без причины применили против мужчины дубинки. Теперь их обвиняют в излишней жестокости.

В Греции жёстко разогнали протестующих. Они поджигали мусорные баки и бросали в правоохранителей камни-1

В знак протеста демонстранты поджигали мусорные баки, бросали в правоохранителей камни, петарды, а также бутылки с зажигательной смесью. Чтобы усмирить толпу, стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы.

В Греции жёстко разогнали протестующих. Они поджигали мусорные баки и бросали в правоохранителей камни-4

В результате столкновений пострадали несколько правоохранителей. Одного из офицеров группа демонстрантов сбросила с мотоцикла и начала избивать. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Более 10 человек задержаны.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Суд над обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда может привести к очередным беспорядкам в США
09 марта 2021 20:25

Суд над обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда может привести к очередным беспорядкам в США

Принц Гарри и Меган Маркл дали большое интервью. Теперь общество призывает к дискуссии по отмене монархии
09 марта 2021 20:24

Принц Гарри и Меган Маркл дали большое интервью. Теперь общество призывает к дискуссии по отмене монархии

«Ни одно из правительств так и не выполнило своих обещаний». В Украине растёт недовольство чиновниками
09 марта 2021 19:35

«Ни одно из правительств так и не выполнило своих обещаний». В Украине растёт недовольство чиновниками