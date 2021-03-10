В Греции жёстко разогнали протестующих. Они поджигали мусорные баки и бросали в правоохранителей камни
Новости Греции. В Афинах массовая акция протеста завершилась жестким разгоном со стороны силовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 5 тысяч человек вышли на улицы, выступая против полицейского произвола.
Поводом для митинга стал инцидент с избиением молодого человека. В минувшие выходные правоохранители якобы без причины применили против мужчины дубинки. Теперь их обвиняют в излишней жестокости.
В знак протеста демонстранты поджигали мусорные баки, бросали в правоохранителей камни, петарды, а также бутылки с зажигательной смесью. Чтобы усмирить толпу, стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы.
В результате столкновений пострадали несколько правоохранителей. Одного из офицеров группа демонстрантов сбросила с мотоцикла и начала избивать. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Более 10 человек задержаны.