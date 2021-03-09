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В Финляндии выявлены сотни случаев заражения новыми штаммами коронавируса

09 марта 2021 08:59
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Новости Финляндии. В Финляндии вступили в действие жесткие карантинные меры. Это связано с ухудшением эпидемической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Финляндии выявлены сотни случаев заражения новыми штаммами коронавируса-1

Так, на дистанционное обучение переведены ученики средних и старших школ, отменены занятия для детей старше 12 лет, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу. Планируется также закрытие ресторанов, баров, кафе и ночных клубов. Сообщается, что данные меры не должны коснуться регионов, где эпидемическая ситуация спокойная и находится на так называемом базовом уровне.  

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В Финляндии выявлены сотни случаев заражения новыми штаммами коронавируса-4

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии достигло 62 тысяч. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 767 человек. Кроме того, в стране выявлены сотни случаев заражения новыми штаммами COVID-19.  

# Коронавирус # Фотофакт

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