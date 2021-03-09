В Финляндии выявлены сотни случаев заражения новыми штаммами коронавируса

Новости Финляндии. В Финляндии вступили в действие жесткие карантинные меры. Это связано с ухудшением эпидемической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на дистанционное обучение переведены ученики средних и старших школ, отменены занятия для детей старше 12 лет, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу. Планируется также закрытие ресторанов, баров, кафе и ночных клубов. Сообщается, что данные меры не должны коснуться регионов, где эпидемическая ситуация спокойная и находится на так называемом базовом уровне. Израиль объявил о победе над коронавирусом. Там вакцинированы около 90% жителей