Прямой эфир

Изъято 17 тонн кокаина, свыше миллиона евро и оружие. В Бельгии ликвидировали международную преступную сеть

10 марта 2021 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. 17 тонн кокаина и 48 задержанных. Полиция Бельгии провела одну из самых масштабных в истории страны операций по борьбе с наркомафией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изъято 17 тонн кокаина, свыше миллиона евро и оружие. В Бельгии ликвидировали международную преступную сеть -1

Расследование продолжалось около двух лет. За сутки 1,5 тысячи правоохранителей провели более 200 обысков. Помимо крупной партии наркотиков изъято свыше миллиона евро и оружие. Итогом спецоперации стала ликвидация одной из международных преступных сетей.

Изъято 17 тонн кокаина, свыше миллиона евро и оружие. В Бельгии ликвидировали международную преступную сеть -4

Отметим, в последние несколько лет поток наркотрафика через главный бельгийский морской порт Антверпен заметно усилился. В 2020 году там изъяли более 65 тонн кокаина.

# Наркотики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии пожилой мужчина врезался в кафе. В числе пострадавших две беременные
10 марта 2021 09:02

В Японии пожилой мужчина врезался в кафе. В числе пострадавших две беременные

В Греции жёстко разогнали протестующих. Они поджигали мусорные баки и бросали в правоохранителей камни
10 марта 2021 08:41

В Греции жёстко разогнали протестующих. Они поджигали мусорные баки и бросали в правоохранителей камни

Суд над обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда может привести к очередным беспорядкам в США
09 марта 2021 20:25

Суд над обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда может привести к очередным беспорядкам в США