Изъято 17 тонн кокаина, свыше миллиона евро и оружие. В Бельгии ликвидировали международную преступную сеть

Новости Бельгии. 17 тонн кокаина и 48 задержанных. Полиция Бельгии провела одну из самых масштабных в истории страны операций по борьбе с наркомафией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расследование продолжалось около двух лет. За сутки 1,5 тысячи правоохранителей провели более 200 обысков. Помимо крупной партии наркотиков изъято свыше миллиона евро и оружие. Итогом спецоперации стала ликвидация одной из международных преступных сетей.