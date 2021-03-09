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Танцевальный фестиваль в пандемию. В Амстердаме власти пошли на необычный эксперимент

09 марта 2021 09:25
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Новости Нидерландов. Танцевальный фестиваль как тест от коронавируса. Вернее, как попытка ослабить карантин в пандемию. В Амстердаме власти пошли на необычный эксперимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Танцевальный фестиваль в пандемию. В Амстердаме власти пошли на необычный эксперимент-1

Там впервые за последний год разрешили диджеям выступить для публики – правда, отборной. Почти 1,5 тысячи человек были допущены к участию в тщательно организованном мероприятии в крупнейшем мюзик-холле. Все они до этого должны были предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Зрителей поделили на шесть групп. Каждая из них придерживалась разных принципов социального дистанцирования, степени свободы передвижения, были в масках и без.  

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Танцевальный фестиваль в пандемию. В Амстердаме власти пошли на необычный эксперимент-4

Через пять дней после мероприятия участники фестиваля пройдут еще один тест на короновирус. Полученные данные могут послужить для принятия решений о возможном ослаблении карантина. В последние шесть недель в Нидерландах действует комендантский час.  

# Коронавирус # Фотофакт

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