Сокращённый маршрут, без зрителей и прессы. Как на Аляске проходят гонки на собачьих упряжках?

Новости США. Самый известный в мире марафон на собачьих упряжках в 49-й раз стартовал на Алякске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сокращенный маршрут – 1 300 километров, отсутствие ликующих зрителей и ограничения для прессы. Все это – меры из-за COVID-19. В прошлые годы погонщики останавливались на пути в любой из 24-х деревень. Они служили контрольно-пропускными пунктами. Команды там могли получить горячую еду и ночлег в теплом здании. Теперь же в их распоряжении либо палатки, либо приют под звездным небом.