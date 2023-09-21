Российская армия поразила промышленные объекты ВСУ и центры подготовки ДРГ

Вооруженные силы России провели удар ракетами и беспилотными летательными аппаратами по разведывательным и учебным центрам диверсионных групп ВСУ, объектам промышленности, говорится в сообщении Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В итоге атаки были уничтожены все цели. При этом потери ВСУ составили около 600 убитых и раненых. В ходе дня сбито пять ракет крылатого типа, четыре реактивных снарядов РСЗО HIMARS и одна ракета противолодочной обороны HARM. Также сообщается, что уничтожено 75 беспилотников.

