В Стамбуле из-за засухи уменьшились запасы воды

Новости Турции. В Стамбуле бьют тревогу из-за аномальной засухи. С апреля запасы воды в стране уменьшаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня ее уровень в хранилищах города не превышает 25 %. Пополнить их могли бы осадки. Но, по прогнозам синоптиков, дождей в ближайшее время ждать не приходится.