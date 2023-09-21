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В Стамбуле из-за засухи уменьшились запасы воды

21 сентября 2023 14:30
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Новости Турции. В Стамбуле бьют тревогу из-за аномальной засухи. С апреля запасы воды в стране уменьшаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле из-за засухи уменьшились запасы воды-1

Сегодня ее уровень в хранилищах города не превышает 25 %. Пополнить их могли бы осадки. Но, по прогнозам синоптиков, дождей в ближайшее время ждать не приходится.

Старейшее озеро Европы обмелело – ученые заявили о катастрофических последствиях.

# Природные явления # Новости Турции # Фотофакт

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