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Забастовка железнодорожников началась в Великобритании

13 декабря 2022 15:08
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Новости Великобритании. Миллионы британцев вынуждены пересмотреть свои планы из-за начавшейся 13 декабря забастовки железнодорожников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовка железнодорожников началась в Великобритании-1

В стачке участвуют более 40 тысяч работников, которые требуют повышения зарплаты. По сообщению профсоюзов, в ближайшие два дня будет ходить только каждый пятый поезд. При этом жителей королевства попросили не очень рассчитывать на железные дороги и выбрать другой транспорт для поездок. Впрочем, это не единственный рождественский подарок железнодорожников – до конца года они планируют провести еще три забастовки и еще несколько в январе 2023-го.

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# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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