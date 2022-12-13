Забастовка железнодорожников началась в Великобритании

В стачке участвуют более 40 тысяч работников, которые требуют повышения зарплаты. По сообщению профсоюзов, в ближайшие два дня будет ходить только каждый пятый поезд. При этом жителей королевства попросили не очень рассчитывать на железные дороги и выбрать другой транспорт для поездок. Впрочем, это не единственный рождественский подарок железнодорожников – до конца года они планируют провести еще три забастовки и еще несколько в январе 2023-го.

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