В Литве страдают из-за нехватки белорусской соли

Новости Литвы. Литва столкнулась с необычными последствиями введенных против Беларуси санкций. В стране возник дефицит белорусской соли, необходимой для очистки дорог от гололеда и прочей зимней грязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас у дорожных служб есть только соль из Египта, где не знают, что такое снег и лед, и Германии, где зимы далеко не такие, как в Литве. Это уже прочувствовали и автомобилисты. Реагенты, которые тоннами разбрасывают на асфальт, не очищают дороги от наледи, а скорее наоборот, только загрязняют их, добавляя работы коммунальщикам.

А все потому, что Литва ввела антибелорусские санкции, которые затронули и «Беларуськалий». Запрет касается в том числе и технической соли, которая ранее успешно продавалась на европейском рынке.