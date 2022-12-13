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В Литве страдают из-за нехватки белорусской соли

13 декабря 2022 11:57
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Новости Литвы. Литва столкнулась с необычными последствиями введенных против Беларуси санкций. В стране возник дефицит белорусской соли, необходимой для очистки дорог от гололеда и прочей зимней грязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве страдают из-за нехватки белорусской соли-1

Сейчас у дорожных служб есть только соль из Египта, где не знают, что такое снег и лед, и Германии, где зимы далеко не такие, как в Литве. Это уже прочувствовали и автомобилисты. Реагенты, которые тоннами разбрасывают на асфальт, не очищают дороги от наледи, а скорее наоборот, только загрязняют их, добавляя работы коммунальщикам.

А все потому, что Литва ввела антибелорусские санкции, которые затронули и «Беларуськалий». Запрет касается в том числе и технической соли, которая ранее успешно продавалась на европейском рынке.

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# Санкции # Новости Литвы # Фотофакт

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