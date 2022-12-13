В Японии научились обнаруживать рак с помощью червей
Черви помогают выявлять рак поджелудочной железы у людей на ранней стадии. Японская компания утверждает, что разработала первую в мире подобную технологию. Достаточно отправить анализы в специализированную лабораторию. Там в чашке Петри находится определенный вид нематод длиной около миллиметра. У этих круглых червей обоняние гораздо сильнее, чем у собак, и их отталкивает запах раковых клеток.
Такааки Хироцу, глава компании:
Это очень важно при раннем выявлении рака и подобных заболеваний, поскольку черви могут ощущать очень незначительные количества. Думаю, у технологий нет шансов против возможностей, которыми обладают живые организмы.
Победитель получит 55 тысяч долларов. В Катаре проводят конкурс красоты среди верблюдов – подробности здесь.
Для создания теста компания изменила генетический код нематод так, чтобы они уплывали от образцов рака поджелудочной железы. Компания пока не дает стопроцентную гарантию надежности такой диагностики и продолжает ее развивать.
*На правах рекламы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!