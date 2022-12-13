В Японии научились обнаруживать рак с помощью червей

Черви помогают выявлять рак поджелудочной железы у людей на ранней стадии. Японская компания утверждает, что разработала первую в мире подобную технологию. Достаточно отправить анализы в специализированную лабораторию. Там в чашке Петри находится определенный вид нематод длиной около миллиметра. У этих круглых червей обоняние гораздо сильнее, чем у собак, и их отталкивает запах раковых клеток.

Такааки Хироцу, глава компании:

Это очень важно при раннем выявлении рака и подобных заболеваний, поскольку черви могут ощущать очень незначительные количества. Думаю, у технологий нет шансов против возможностей, которыми обладают живые организмы.