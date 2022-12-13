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Дефицит бюджета США вырос на 30%, достигнув астрономической отметки

13 декабря 2022 11:53
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Новости США. Дефицит бюджета США вырос на 30 %, достигнув астрономической отметки в почти 250 млрд долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит бюджета США вырос на 30%, достигнув астрономической отметки-1

Что касается его доходов, то они сократились на 10,3 %. При этом расходы выросли на 6 %, достигнув 500 млрд долларов. Впрочем, Соединенным Штатам уже не привыкать жить при растущей финансовой дыре. Последний раз профицит бюджета был зафиксирован более 20 лет назад в далеком 2001 году.

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# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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